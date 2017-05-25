Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında, Kardemir Karabükspor'u 80-71 yenerek seride durumu 2-0'a getiren ve şampiyon olan Beşiktaş RMK Marine, kupasını aldı. Maçın ardından siyah-beyazlı basketbolcular ve teknik heyet, büyük bir sevinç yaşadı.

Potaya çıkarak, fileyi hatıra olarak saklamak amacıyla kesen basketbolculardan Ferit Gümüş, bir süre burada takımının bayrağını salladı. Takım arkadaşları da Gümüş'e tezahürat ve marşlarla destek verdi.



Düzenlenen kupa törenine, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Beşiktaş Kulübü Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve diğer protokol üyeleri katıldı.



Şampiyon Beşiktaş RMK Marine takımı basketbolcuları ve teknik heyetine kupa ve madalyalarını, Güzeloğlu ve Uztürk verdi.



Ligi ikinci tamamlayan Kardemir Karabükspor takımı oyuncularına da kupa ve madalyalarını Emiroğlu takdim etti.



Siyah-beyazlı ekibin basketbolcuları ve teknik heyeti, kupayla fotoğraf çektirdi.