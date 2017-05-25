Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes’i 73-63’lük skorla yendi.

Maçın ardından konuşan deneyimli koç, "Kaybederseniz sezon tamamlamış oluyorduk. Bu sezon Anadolu Efes ile oynadığımız 5 maçı da kazanamamıştık. Her maçta hep sahadaydık ancak son dakikalarda kaybediyordul. Bugün o hatayı yapmadık. Oyunu kontrol ettik. Savunmamız maç boyunca iyiydi. Hücumda da doğru atışları bularak oynadık" diye konuştu.

ANADOLU EFES CEPHESİ

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Galatasaray’ı tebrik ederim. Bugün daha iyi oynadılar ve galibiyeti hak ettiler. Bence bugün 3’lük atışlarda, 2’lik ve faullerde kötü bir yüzde oynadık. Bu da bugün kaybetmemize en büyük sebepti. Kazanmamız gereken son bir maç var. Bütün yapacağımız şeyler bu maçı kazanmak için olacak" açıklamalarında bulundu.