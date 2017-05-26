Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün başkan Dursun Özbek'in Balmumcu'daki otelinde yapılan görüşmelerde Galatasaray, Portekizli futbolcu için 18 milyon Euro istedi. İsveç'ten dönen sportif direktör Cenk Ergün de ayağının tozuyla bu görüşmede yer aldı. Leipzig, Bruma için Sporting Lizbon'a 12 milyon Euro ödeyen G.Saray'a bu parayı vermeye hazır. Ancak sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmedi. Nedeni ise Portekizli yıldızdan kar elde etmek istenmesi... 2013'te imzalanan sözleşmeye göre eski kulübü Sporting'in bir sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 25'ini alacak olması fiyatı bu yüzden yükseltiyor. G.Saray 20 milyon Euro ile oturduğu pazarlık masasında 18'e indi. İki kulüp arasında görüşmeler bugün de sürecek. Bu arada CEO Mintzlaff, Bruma ile de bir görüşme yaptı. Portekizli yıldız, "G.Saray'dan ayrılmayı istiyorum. 3 milyon Euro'ya (yıllık) gelirim" dedi. Taraflar bu rakamda anlaştı. Gözler bugün G.Saray ile Alman kulübünün yapacağı ikinci pazarlıkta.