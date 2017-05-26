Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga’yı B.Münih’in ardından ikinci bitiren ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olan Alman Kulübü Red Bull Leipzig’in yöneticileri İngilizlerden hızlı davranıp Galatasaray’ın yıldızı Bruma’yı transfer etmek için İstanbul’a geldi. Leipzig CEO’su Oliver Mintzlaff, Stockholm’den dönen Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün’le yıldız oyuncunun transferi için masaya oturdu. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaktan kaçınan Portekizli futbolcuyu iyi bir fiyata satmak isteyen sarı-kırmızılılar, Almanlardan ilk olarak 12 milyon avroluk teklif aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde gerçekleşen toplantıda sarı-kırmızılı yöneticiler 12 milyon avroluk teklifin çok iyi bir teklif olduğunu ancak 22 yaşında ve tüm Avrupa’nın peşinde olduğu bir futbolcu için yetersiz kaldığını bildirdi.

Tekrar görüşecekler

Cenk Ergün, “Bruma’yı 15 milyon avrodan aşağıya satmayız” dedi. Daha sonra Leipzig’in CEO’su orta yolu bulmak için bir hayli uğraştı fakat net karar dünkü toplantıdan çıkmadı. Almanlar yeni bir randevu istedi. Taraflar tekrar bir araya gelecek. Leipzig 15 milyon avroyu getirirse Bruma Almanya’ya uçacak. Aylardır İngiltere’ye gitme hayali kuran Portekizli futbolcu Almanya’nın da kariyeri için çok iyi bir seçenek olduğu görüşünde. Bruma Bundesliga’da top koşturmaya oldukça hevesli.

> Burhan Can Terzi