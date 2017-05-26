Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın efsane İtalyan pilotu Valentino Rossi'den kötü bir haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

MotoGP'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Mondavio bölgesinde motosikletiyle antrenmana çıkan Rossi'nin kaza yaparak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ DEĞİL

Açıklamada, göğüs kafesinde hafif ölçekte ezilme ve karın travması teşhisi konan 38 yaşındaki Rossi'de kırık tespit edilmediği ve sağlık durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Dünyanın en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Rossi, MotoGP'de 9 kez şampiyonluğa uzanmıştı. Organizasyonun altıncı yarışı, İtalya'nın Mugello Pisti'nde 4 Haziran'da koşulacak.