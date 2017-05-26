Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enes Ünal, geçtiğimiz sezon geçirdiği Twente macerasının ardından, önümüzdeki sezon da Manchester City'den ayrılarak La Liga devi Valencia'ya imza atmak üzere.

Hollanda Ligi takımlarından Twente forması ile başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal'ın, yeni sezonda İspanya'nın Valencia takımının formasını giyecek.

Tıpkı Twente'de olduğu gibi Valencia'da da kiralık olarak forma giyecek olan Enes'in satın alma opsiyonu ise 40 milyon Euro olacak.

Bonservisi İngiliz ekibi Manchester City'de olan milli futbolcu, bu sene forma giydiği Twente'de 33 maçta 19 gol attı.

Enes Ünal, Twente'de ayrıca yılın futbolcusu ödülünü almıştı.