Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde taktik çalışmalarına önem veren teknik direktör Safet Susic, hava sıcaklığının artması nedeniyle sabah antrenmanlarını ise akşam saatlerine aldı. Turuncu-yeşilli ekip Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam 18.30’da yapılan idmanla sürdürdü. Futbolcuların eksiksiz katıldığı antrenmanda taktik çalışması yapıldı. Aytemiz Alanyaspor’da kart cezalısı olan Kenneth Omeruo, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İdmanın ardından hazırlıkları değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray hazırlıklarının iyi gittiğinin altını çizerek, Galatasaray maçının Akhisar Belediyespor maçından daha iyi geçeceğini umut ettiklerini belirtti.

“BU ŞEKİLDE MAÇ KAYBETMEK ÇOK ÜZÜCÜ”

Akhisar Belediyespor deplasmanından 3-0’lık mağlubiyetle döndüklerini hatırlatan Susic, “O maçtan sonra çok sinirlendim, elbette maç kaybedilir, bu gayet normal ama bu şekilde maç kaybetmek çok üzücü, utanç verici. Eksik oyuncularımız vardı; Haydar, Candeias ve Sackey. Onların dönüşüyle daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Galatasaray’a karşı mücadele edeceğiz fakat yenip yenemeyeceğimizi söyleyemem ama isteyeceğimizi söyleyebilirim” dedi.

“BAZI ŞEYLERİ GÖRME İMKANIMIZ OLDU”

Akhisar maçında daha önce yedek kulübesinde olan oyuncuların forma bulduğu konusundaki soru üzerine yanıt veren Susic, "Zlamal’a, Dodo ve Cenk Ahmet’e de şans verdik. Önümüzdeki sezon elimizde ne olacak? Bu oyuncular bize ne verebilirler? Bunu görmemiz lazımdı. Bazı şeyleri de görme imkanımız oldu. Bu açıdan iyi tarafından baktığımız zaman bunu gördük” diye konuştu.

“KİRALIK OYUNCULARIN TAKIMDA KALMASINI BEN DE İSTİYORUM”

Bir gazetecinin ‘Takımın mevcut kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz’ sorusuna da cevap veren Susic şöyle konuştu:

“Kiralık oyuncuların takımda kalmasını ben de istiyorum. Ama esas soru kulüp onları burada tutabilecek mi? Çünkü bizim dışımızda olan bir olay bu. Ancak ben onların kalmalarından yanayım. Aynı şekilde takımımıza faydalı olacak yeni oyuncuları getirmeyi elbette istiyorum."