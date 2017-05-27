Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bruma'nın transferi için Leipzig ile görüşen Galatasaray kanatlarına takviye yapacağı ismi Ankara'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile bitecek sözleşmesini uzatmayan Serdar Gürler'le el sıkıştı. Teknik direktör İgor Tudor da 25 yaşındaki hücum oyuncusu için olumlu rapor verince görüşmeler başladı. Osmanlıspor'un da peşinde olduğu Serdar Gürler'e Gençlerbirliği takım içindeki en yüksek ücreti (yıllık 750 bin Euro) teklif etti ancak aklı Galatasaray'da olan Serdar sözleşmesini uzatmadı. Bu sezon 35 maçta toplam 17 gol atan ve 5 asist yapan gurbetçi futbolcu, altyapısını Fransa'da aldı ve Bruma gibi her iki kanatta görev yapabiliyor.