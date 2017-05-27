Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taison'un Shakhtar'la sözleşme yenilemesinin ardından Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu kez Jeremain Lens derbisi yaşanıyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin geçtiğimiz günlerde Lens'in menajerleriyle Kozyatağı'nda bir otelde buluştuğu ve oyuncuya yıllık 3.3 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Görüşmede, Hollandalı yıldızın kiralanması gündeme gelirken, teknik heyetin bu transferi mutlaka istediği vurgulandı. Fenerbahçe'de geçirdiği kiralık dönemin sonuna gelen Lens'in sarı-lacivertlilerden ise 4 yıllık sözleşme için toplamda 16 milyon Euro istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu transferi kiralama formülü ile bitirmek istediği ayrıca sarı-lacivertlilerin, oyuncunun ücret talebini çok bulduğu bildirildi. Lens'in kulübü Sunderland'in ise oyuncuyu tekrar kiralamaya sıcak bakmadığı ve 6 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği ifade edildi.