Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de şampiyon olan Fenerbahçe ligde de yoluna sağlam adımlarla devam ediyor. Udoh ve Bogdanovic’in dinlendirildiği maçta sarı-lacivertliler Spor Toto Basketbol Ligi Play-off çeyrek finali ikinci maçında Tofaş’ı deplasmanda yenerek seride durumu 2-0’a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe bu sonuçla Banvit’i eleyen Darüşşafaka Doğuş ile yarı finalde eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk periyodu 22-19 önde geçse de Tofaş soyunma odasına 44-39 üstün girerken son bölüme de 59-57 önde başladı.

Üçlüklerle coştu

Fenerbahçe’de koç Zeljko Obradovic, son bölüme Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Egehan Arna, Barış Hersek ve Ahmet Düverioğlu 5’iyle başladı. Sloukas’ın üçlüğü ile Fenerbahçe 36. dakikaya 70-60 önde girdi. Egehan’ın turnikesine, Barış cevap verince skor 72-70 oldu. Fenerbahçe üçlük yağmuruna Melih’le devam ederken, Sloukas’ın da turnikesiyle farkı 7’ye çıkararak sarı-lacivertliler rahatladı: 77-70. Kalan bölümde hata yapmayan Fenerbahçe 79-73’lük skorla Bursa’dan turla ayrıldı.