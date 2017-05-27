Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basket Dergisi'nin haberine göre; Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe'yi serilerde 3-2 yenerek şampiyonluğu elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, Sarı-Lacivertliler'in ABD'li pivotu Jantel Lavender'ı kadrosuna kattı.

Bu transfer, akıllara Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attıktan sonra yaptığı açıklamaları getirdi.

Yıldırım, “Bu sene yine bizim Lavender, efendime söyleyeyim Ayşe Cora, bir de Tuğçe’ye başkalarına da… Yazılı teklif veriyorlar. Daha bunlarla, kendileriyle maç yapacağız. Bunlara Lavender bir fiyat veriyor, bizim Ozan Bey’e diyor ki, “O çok yüksek fiyat verdi onu alamayız”. Ya böyle bir ahlaksızlık var mı ya? Şike diyorsan al sana şike… 3 tane oynayan oyuncumuzu transfer teklifiyle almaya çabalıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım’ın söyledikleri doğru çıktı. Yakın Doğu Üniversitesi, finalden kısa bir süre geçmesinin ardından Lavender’i renklerine bağladı.