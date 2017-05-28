Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligi 5. sırada bitirerek yıllar sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde edemeyen Arsenal 2-1’lik galibiyetle sezonu kupayla kapattı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Arsenal, henüz 4. dakikada Alexis Sanchez’in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Chelsea beraberliği ararken 57. dakikada sarı kart gören Victor Moses, 68. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan Chelsea, 76. dakikada Diego Costa ile durumu 1-1’e getirdi. Ancak Chelsea’nin beraberlik sevinci uzun sürmedi. 79. dakikada sahneye çıkan Aaron Ramsey kupayı Arsenal’e kazandıran golü attı: 2-1.