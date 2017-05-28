Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray Odeabank’ı 87-76 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Lacivert-beyazlı takım, play-off yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. Karşılaşmaya iyi başlayan Efes, Granger ve Doğuş Balbay’ın basketleriyle 3. dakikayı 10-4 üstün geçti. Galatasaray, McCollum ve Daye’nin sayılarıyla oyunda dengeyi sağlamaya çalışırken, Cedi Osman ve Brown ile skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı ekip,ilk periyodu 24-17 önde bitirdi. İkinci periyoda etkili başlayan Galatasaray, Diebler ve Daye’nin üst üstte kaydettiği basketlerle 13. dakika tamamlanırken, skoru eşitledi: 29-29. Ancak Heurtel’in üç sayı gerisinden attığı basketlerle toparlanan Efes, soyunma odasına da 48-40 önde gitti.



Özbek’e istifa çağrısı

Maçın ikinci yarısına da etkili performansını taşıyan Anadolu Efes, Thomas ve Cedi Osman ile ürettiği sayılarla 25. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 59-49. Hücumda zorlanan sarı-kırmızılı takım karşısında Heurtel ve Honeycutt ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulmaya devam eden lacivert-beyazlılar son periyoda da 69-55 üstün girdi. Final periyoduna Brown’un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 74-55. Galatasaray, McCollum ve Tyus’ın basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, lacivert-beyazlılar 38. dakikaya 80-68 önde girdi. Kontrollü oynayarak rakibine geri dönüş izni vermeyen Anadolu Efes, müsabakadan 87-76 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Öte yandan karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar maç sonunda yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Dursun Özbek’i istifaya çağırdı.



Utanç duyuyoruz

Galatasaray Odebank oyuncusu Sinan Güler, sezon boyunca sergiledikleri performans sebebiyle utanç duyduklarını söyledi. Ergin Ataman ise kısa süren toplantıda “Anadolu Efes’i kutluyorum bu akşam bizden daha iyi oynadılar. Onlara başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.