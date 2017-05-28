Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün statlara verilen “Arena” ismine karşı olduğunu belirtmiş ve “Arenalarda insanları kimlere parçalattıklarını biliyoruz. Bu kavrama karşıyız” diyerek Statlardan “Arena” isminin kaldırılması konusunda talimat verdiğini açıklamıştı. Erdoğan’ın bu çıkışının ardından Galatasaray Yönetimi dün olağanüstü toplandı ve stadının ismini değiştiren ilk kulüp oldu. Sarı-kırmızılılar dün efsane başkan Ali Tanrıyar’ı statta yapılan törenle son yolculuğuna uğurladı.



Narman açıkladı

Hüzünlü anların yaşandığı törenin ardından Başkan Özbek, törene katılanları uğurladıktan sonra Yönetim Kurulu’nu özel gündem maddesi ile topladı. Yapılan zirve sonrasında stadın yeni ismi “Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu” olarak değiştirildi. Stattan Sorumlu Yönetici Alper Narman, “Pazartesi gününden itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompeksi Türk Telekom Stadyumu olacak” ifadelerini kullandı.



Aysal’dan değişim mesajı

Galatasaray eski başkanı Ali Tanrıyar dün son yolculuğuna uğurlandı. Uğurlama merasimi Türk Telekom Stadı’ndaydı. Başkan Dursun Özbek, “Ali ağabey ile benim hatıralarım 1960’lı yıllara kadar gidiyor. O dönem lisede öğrenciydim. Başımız ağrısa onun yanına koşar, derdimize derman olmaya çabalardı, gayret sarf ederdi. Ali ağabeyin Galatasaraylılığının, devlet adamlığının, spor adamlılığının tarifi mümkün değil” dedi. Törene katılan eski başkan Ünal Aysal da yönetime yönelik eleştirileri değerlendirip “Taraftarın sesine kulak verilmeli. Taraftar bir serzenişte bulunuyorsa boşuna değildir. Değişime gidilmesi gerekiyor. Ama bu değişim nasıl olacak o önemli. İmza kampanyası bir mesajdır... Bruma önemli bir yatırımdı. İlk geldiğinde tüm maçlarda oynayacak seviyede değildi, artık iyi bir seviyede. Bruma 2-3-4 katına satılması gerekir” diye konuştu.



Podolski 11’e dönüyor

Galatasaray yarın oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ayak tenisi oynayan sarı-kırmızılı futbolcular oldukça keyifli anlar yaşadı. Bu arada Lukas Podolski’ye ilk 11 yolu açıldı. Omzundan sıkıntı yaşayan Eren Derdiyok’un ağrılarına karşın iğne ile sahaya çıkabileceği Teknik Direktör Igor Tudor’a rapor edilse de, Hırvat teknik adam tercih hakkını Alman futbolcudan yana kullanmayı planlıyor.



Gomis formayı beğendi!

Galatasaray’ın gözdesi Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. Bafetimbi Gomis, kendisine Galatasaray forması giydiren bir taraftara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Galatasaray taraftarının, “Bu forma sana çok yakıştı” şeklinde paylaşımına Gomis gülerek ve beğenme emojisiyle cevap verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gomis ile ilgilendiklerini doğrulamıştı.