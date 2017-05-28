Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Önce şampiyonluğa ardından Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Fenerbahçe tek hedefi olan 3.’lüğü korumak için sahadaydı. Trabzonspor’un ise prestijden başka derdi yoktu. İstatistiklere bakıldığında ev sahibi için sezonun en kolay maçı yorumu hiç de abartılı olmazdı. Zira Kadıköy’de en son 1997’de galip gelmişti bordo-mavili ekip. Son 15 maçta hiç yenilmemişti Fenerbahçe ve son 10 maçta gol bile yememişti. Yine de Fenerbahçe’nin yaşadığı buhranlı süreç, Trabzon’un 2. yarıda yakaladığı çıkış sürpriz beklentilerini körüklüyordu. Ancak maç başladığında Fenerbahçe böyle bir şeye izin vermeyeceğini gösterdi. Sarı-lacivertliler ilk yarı boyunca oyunu tam anlamıyla domine etti.



Beraber kapattılar

Ne sakat Şener’i ne de cezalı Alper’i arıyordu Fenerbahçe. Robin van Persie coşkulu, Emenike etkili, Sow istekliydi. Lens faullere rağmen yılmıyordu. Akın akın geliyordu sarı-lacivertliler ve 23’te Onur’un inanılmaz hatasını Sow affetmedi: 1-0. 29’da ise Senegalli golcüye set çekerek farkın açıklamasını önledi tecrübeli file bekçisi. İlk ciddi pozisyonunu 45+2’de bulan Trabzon N’Doye ile Volkan’a takılsa da ikinci yarı için ışık vermişti ve gerçekten öyle oldu. Karadeniz ekibi, sahadaki yerler değiştiğinde dizginleri eline aldı. 54’te Bero skoru eşitledi: 1-1. Sonrasında galibiyete yaklaşan da Trabzon oldu. Ama kalesinde devleşen Volkan, Kadıköy’ün bu sezon bir kez daha yıkılmasına izin vermedi.



SOW’DAN ACI İTİRAF

Rakipler artık korkmuyor

Bu sezon F.Bahçe’nin iç sahada ligde son golünü atan Moussa Sow maçın ardından, “Unutmak istedim bir sezon oldu. Bence hepimiz bir birlik olamadık. Fenerbahçe’de eksik olan buydu. Takım bütünlüğünü sahaya yansıtamadık. Buraya gelen takımlar korkar, 2-3 pas yapamazdı. Çıktığımız maçlarda o baskı eksik. Rakipler, Kadıköy’de artık rahat oynuyorlar” açıklaması yaptı.