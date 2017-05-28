Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off'ta yarı final rövanş maçları yarın oynanacak. Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un adlarını doğrudan Süper Lig'e yazdırdığı 1. Lig'de bu takımları takip eden Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor, Süper Lig'e çıkacak üçüncü ekip olmak için play-off yarı finalinde mücadelelerini sürdürüyor. Yarı final ilk maçında deplasmanda Giresunspor'la 3-3 berabere kalan Eskişehirspor, rakibini saat 19.00'da Yeni Eskişehir Stadı'nda ağırlayacak. İzmir'de Boluspor'u 2-0'lık skorla geçen Göztepe ise rakibine saat 21.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda konuk olacak. Her iki maç da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Play-off'ta finale çıkacak ekipler, 4 Haziran Pazar günü, tarafsız sahada Süper Lig'e yükselmek için karşılaşacak.

Eskişehirspor-Giresunspor

Normal sezonda Giresunspor'la Eskişehir'de oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan, deplasmanda ise golsüz berabere kalan Eskişehirspor, rakibiyle yaptığı son 7 resmi maçta mağlubiyet almadı. İki takım arasında liglerde ve play-off'ta oynanan 21 karşılaşmada Eskişehirspor'un 14 galibiyeti bulunurken, Giresunspor 3 kez kazandı. İki takım arasında 4 karşılaşma da berabere sona erdi. Eskişehirspor gibi her türlü galibiyette play-off finaline yükselecek Giresunspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde de final biletini alacak.

Göztepe-Boluspor

Normal sezonda ev sahibi ekiplerin 1-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmaların ardından play-off yarı final ilk maçında Göztepe, Boluspor'u 2-0 yendi. Bu avantajını koruma düşüncesinde olan sarı-kırmızılı ekip, yarın her türlü beraberlikte, 2-0 haricinde 2 farklı mağlubiyetlerde ve tek farklı yenilgilerde finale kalacak.