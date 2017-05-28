Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Kral Kupası'nı finalde Alaves'i 3-1 yenen Barcelona kazandı. Barcelona, İspanyol takımları arasında en çok kazandığı Kral Kupası'nı 29. kez kaldırdı. Katalan takımının alt yapısından gelen iki yıldız isim Lionel Messi ve Andres İniesta da Barcelona ile 30. kupalarını kazandı. Barcelona ile son maçına çıkan teknik direktör Luis Enrique de 3 yıldır görev yaptığı takımına kupa ile veda etti.



ARDA TEK BAŞINA KALDI

Barcelona Alaves'i yenerek Kral Kupası'nı kazanırken forma şansı bulamayan Arda Turan'ın kutlamalarda tek başına kaldığı görüldü. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte satılacağı iddiaları nedeniyle İspanyol basının gündeminde olan milli futbolcu uzun süredir forma şansı bulamıyor. Maç sonu fotoğrafları da Arda Turan'ın takımdan gönderileceği iddialarını kuvvetlendirdi.



ARDA 4. KUPASINI KAZANDI

Arda, iki sezondur formasını giydiği Barcelona ile 4. kupasını (2016'da lig şampiyonluğu, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası) kazandı. Türk futbolcu, 2013'te Atletico Madrid ile elde ettiği başarıyla birlikte İspanya'da üçüncü kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü.

