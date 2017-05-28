Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Volkan Demirel boş sözleşmeye imza atmaya hazır... Yönetim ise Adanaspor maçından önce kaptana sözleşme vermeye niyetli değil. Volkan'ın henüz sözleşme yenilememesinin ardından internet üzerinden yabancı tüm kulüplerin önüne düşmesi menajeri Erdinç Şehit'in mail hesabına mesaj yağmasına neden oldu.

ABD'DEN BİLE TEKLİF VAR

Bu mesajlardan birisi MLS ekiplerinden Colombus Crew'dan geldi. ABD ekibinin futbol operasyonları direktörü Asher Mendelsohn imzasıyla gelen mailde, "Müşteriniz Volkan Demirel'in hizmetleriyle ilgileniyoruz. Kendisinin sözleşme sonu olması itibariyle, kulübü ile değil menajeri olarak sizinle direkt temas kurduk. Kendisi için düşündüğünüz 2 yıllık gelişim planını bizimle paylaşırsanız, biz de kendi fikirlerimizi sizinle paylaşabiliriz" ifadeleri yer aldı.