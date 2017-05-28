Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, “Bütün günahı bana ait. Bu takıma şok lazım. Ben bunu başaramadım. Çok uğraştım. Bu maçı sahada kazanmak lazımdı. Hatalar oluyor ama başkanla görüşeceğim ve sanıyorum görevi bırakacağım. Herkes artık kendisine gelsin. Artık yeter. Sanıyorum istifa edeceğim. Yazık, günah. Şu koskoca şehrin düşmesine seyirci kalamam. Sezonun bütün günahı bende. Ben görevi bırakıyorum. İstifa etmek zorundayım. Gerçekten bu takıma şok lazım. Artık uyansınlar. Rüya bitmek üzere. Birileri uyansın artık. Maç sahada kazanılır. Ben üzülerek görevi bırakmak zorunda kalıyorum. İlginize, desteğine teşekkür ediyorum. 5-6 gün var. Bu takım ayağa kalkar ama bunlara gerçekten şok lazım. Olmaz, böyle gitmez çünkü. Uyansınlar ve ayağa kalksınlar. Söylenecek çok fazla şey yok. Birilerinin bir şey yapması lazım. Sorumluluk alıyorum” dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısının sonunda gözyaşlarına boğuldu.