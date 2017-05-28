Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor’un Gençlerbirliği’ne yenilmesi üzerine Osmanlıspor’u 2-1’lik skorla yenerek altın değerinde bir 3 puan alan ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizerek, “Maçın ilk 5 dakikasında öne geçebilirdik ama daha sonra 1-0 mağlup duruma düştük. Ondan sonraki bölümlerde de 2-3 tane rakibimiz net pozisyonu var, direkten dönen topları var. Takım halinde oyun disiplinini kaybettiğimiz anlar vardı. Golün ilk devre gelmesi bizim adımıza futbol şansı olarak önemliydi. İçeri 1-1 girdik. İkinci yarıya başlarken değişiklik yaptık. Bu takıma olumlu yansıdı. Galibiyet durumunu elde ettik. Bursa’dan gelen haberle bu galibiyetin ne kadar önemli olduğunu anladık” şeklinde konuştu.