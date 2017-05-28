Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğun ardından konuştu.

Şenol Güneş, yaptığı açıklamada "Sözün bittiği yerdeyiz. Uzun bir yarıştan geliyoruz. Şampiyonlar Ligi, UEFA, Türkiye Ligi süreçlerinden geçtik. Başkan ve yönetim kurulu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Karakteri ve yeteneğiyle bu şampiyonluğu hak eden futbolculara teşekkür ediyorum. Bu takımın hedefi şampiyonluk değil, güzel futbolla şampiyonluk. Abartılı övgüler, haksız eleştiriler vardı. Gözyaşları olması. Gülü gülene ver, sevgiyi bilene ver..." ifadelerini kullandı.

"GÖREVİM DEVAM EDİYOR"

Güneş takımın başında kalıp kalmayacağı konusunda ise "Hala bir maçımız var. Ben bu takımın elemanıyım. Konuşacak bir şey yok. Görevim devam ediyor. Bittiği zaman konuşuyor. Bazıları bir şeyler konuştu diye her şeye cevap verilmez. Burada bu takımın başarısı için buradayım. Benim yapacaklarım programım bellidir.." ifadelerini kullandı.

RÖPORTAJDAN KAÇIRDILAR

Futbolcular ise bu esnada canlı yayına girerek Şenol Güneş'i omuzlara alarak kaçırdı.