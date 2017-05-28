Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ın Süper Lig şampiyonluğunu tebrik ederek, “Beşiktaş Süper Lig’de şampiyon oldu. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Her ne kadar Fenerbahçeli’ysem de tebrik etmek boynumun borcudur” dedi.