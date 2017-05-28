Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı Talisca, Beşiktaş'ın sözleşme uzatma talebi gelirse kabul edeceğini söyledi.

Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaşlı yıldız, "Yarın 3 yıllık sözleşme imzalamanı isterlerse ne dersin" sorusuna "Sözleşme imzalarım tabii, başkana bağlı" dedi.