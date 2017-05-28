Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da liglerde yavaş yavaş sona geliniyor. Avrupa Ligi yarışı hala sürse de, Şampiyonlar Ligi’na katılacak takımlar büyük ölçüde netleşti.

Doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan Beşiktaş, ön elemelerde seribaşları tur atlarsa 4. torbada yer alacak. Siyah-beyazlılar, 45.840 puanla 4. torbanın ikinci takımı. Elemelerde mücadele edecek ve Beşiktaş’tan daha yüksek puana sahip 6 takımdan (Celtic, Liverpool, Olympiakos, Ajax, Dinamo Kiev, Napoli) en az ikisi elenirse, Beşiktaş 3. torbaya çıkacak.

Türkiye’de lig ikinciliğini elde eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nin kapısına dayandı. 3. Ön elemede mücadele edecek Başakşehir’in seribaşı olamadığı kura çekimi 14 Temmuz’da gerçekleşecek. Muhtemel rakipler Dinamo Kiev (Ukrayna), Ajax (Hollanda), Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti), CSKA Moskova (Rusya) ve Club Brugge (Belçika)... Maçlar 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos’ta oynanacak.

İLK İKİ TORBA KESİN GİBİ

Yeni statüye göre lig şampiyonlarının girdiği ilk torba ve en yüksek puanlı takımların yer aldığı ikinci torba da büyük ölçüde ortaya çıkmış durumda... Bu iki torbadaki 16 takımdan sadece Sevilla ön eleme oynayacak:

1.TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova, Shakhtar Donetsk

2.TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla (Play-Off turu) Manchester City, Porto, Manchester United

3.TORBA: Napoli (Play-Off turu), Tottenham, Basel, Dinamo Kiev (3. ön eleme), Ajax (3. ön eleme), Olympiakos (3. ön eleme), Anderlecht, Liverpool (Play-Off turu)

4.TORBA: Roma, Beşiktaş, Celtic (2. ön eleme), Salzburg (2. ön eleme), Kopenhag (2. ön eleme), Ludogorets (2. ön eleme), Fejenoord, RB Leipzig