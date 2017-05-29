Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Beşiktaş futbol takımının Süper Lig 2016-2017 şampiyonu olması dolayısıyla, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.