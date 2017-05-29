Maçın ardından yaklaşık 1,5 saat sonra İstanbul'a gelen Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarlarıyla buluştu. Siyah-beyazlı futbolcular, taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Taraftarların ilgisi sebebiyle Beşiktaşlı futbolcular uzun süre havaalanından çıkamazken, siyah-beyazlı taraftarlar takım otobüsüne BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne kadar araçlarla konvoy yaparak, eşlik etti. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün üzerindeki "Şampiyon Beşiktaş" yazısı dikkat çekti.