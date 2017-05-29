Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile ikinci sezonunda da şampiyonluğa ulaşan Şenol Güneş, kulüp tarihine topladığı puanlarla da geçmeyi başardı. 2016- 2017 sezonunda 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi alıp hanesine 74 puan yazdıran Güneş, geçtiğimiz sezonu da 79 puan ile kapatmıştı. İki sezonda 67 maçta 2,28 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş tarihinin en yüksek puan ortalamalı ismi oldu. Güneş'i 2,22 puan ortalamasına sahip olan ve 213 maçta 139 galibiyet, 55 beraberlik ile 2,22 puan ortalaması olan Gordon Milne takip ediyor.

'BEN DE SİZE SALLIYORDUM'

Şenol Güneş basın toplantısı yaparken birden kapı açıldı ve futbolcular, "Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarıyla içeri girdi. Hoca kısa bir şaşkınlık yaşarken oyuncularına eşlik etti. Futbolculara "Kalın birlikte toplantıyı yapalım" teklifinde bulundu. Yolcu ederken de "İyi ki geldiniz ben de tam size sallıyordum" dedi.