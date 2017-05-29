Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, transfer listesinde ismini forvet adayları arasında ilk sıraya yazdığı Bafetimbi Gomis'le ilgili sıcak gelişmeler yaşıyor. Podolski'ye veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar'ın Alman yıldızın bütçesini Gomis'e ayırdığı öğrenildi. Fransız forvete, Podolski'ye ödenen 3 milyon Euro önerildi ve anlaşma sağlandığı öğrenildi. İş, Galatasaray'ın Swansea'yi ikna etmesine kaldı. Tarafların 3 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışması bekleniyor. Gomis'in Podolski gibi son sezonu opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu ifade edilirken, kiralık forma giydiği Marsilya'nın Galatasaray kadar bu transfere bütçe ayırmadığı gelen haberler arasında.