Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş'ta, yönetim yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı. İlk olarak kiralık futbolcuların durumlarının sezon bitmeden netlik kazanmasını isteyen yönetim, ayrılacak isimler için Şenol Güneş'ten rapor istedi.



9 İSMİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Yeni sezon planlamasına başlayan teknik direktör Şenol Güneş'in tam 9 ismin üstünü çizdiği öğrenildi.



O isimler şu şekilde:

Pedro Franco

Alexander Milosevic

Denys Boyko

Mustafa Pektemek

Luiz Rhodolfo

Ömer Şişmanoğlu

Ersan Gülüm

Aras Özbiliz

Veli Kavlak