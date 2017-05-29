Üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş'ta, yönetim yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı. İlk olarak kiralık futbolcuların durumlarının sezon bitmeden netlik kazanmasını isteyen yönetim, ayrılacak isimler için Şenol Güneş'ten rapor istedi.

9 İSMİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Yeni sezon planlamasına başlayan teknik direktör Şenol Güneş'in tam 9 ismin üstünü çizdiği öğrenildi.

O isimler şu şekilde:
Pedro Franco
Alexander Milosevic
Denys Boyko
Mustafa Pektemek
Luiz Rhodolfo
Ömer Şişmanoğlu
Ersan Gülüm
Aras Özbiliz
Veli Kavlak