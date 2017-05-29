Üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş'ta, yönetim yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı. İlk olarak kiralık futbolcuların durumlarının sezon bitmeden netlik kazanmasını isteyen yönetim, ayrılacak isimler için Şenol Güneş'ten rapor istedi.
9 İSMİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Yeni sezon planlamasına başlayan teknik direktör Şenol Güneş'in tam 9 ismin üstünü çizdiği öğrenildi.
O isimler şu şekilde:
Pedro Franco
Alexander Milosevic
Denys Boyko
Mustafa Pektemek
Luiz Rhodolfo
Ömer Şişmanoğlu
Ersan Gülüm
Aras Özbiliz
Veli Kavlak
Şenol Güneş, 9 futbolcunun üstünü çizdi: Kadroda istemiyorum
29.05.2017 - 13:06 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, isim isim verdiği raporda 9 futbolcunun takımdan ayrılmasını istedi.
Üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş'ta, yönetim yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı. İlk olarak kiralık futbolcuların durumlarının sezon bitmeden netlik kazanmasını isteyen yönetim, ayrılacak isimler için Şenol Güneş'ten rapor istedi.
Etiketler : şenol güneş,beşiktaş,
477496 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/477496.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
33
22
8
3
69
30
39
74
2
Başakşehir
33
20
10
3
62
28
34
70
3
Fenerbahçe
33
17
10
6
57
31
26
61
4
Galatasaray
32
18
4
10
60
37
23
58
5
Antalyaspor
33
16
7
10
43
39
4
55
6
Trabzonspor
33
14
9
10
38
32
6
51
7
Akhisar Bld.
33
14
6
13
44
39
5
48
8
Gençlerbirliği
33
11
10
12
32
34
-2
43
9
Kasımpaşa
33
12
7
14
46
49
-3
43
10
Konyaspor
33
11
10
12
39
43
-4
43
11
Alanyaspor
32
12
4
16
52
61
-9
40
12
K.D.Ç. Karabük
33
11
7
15
35
46
-11
40
13
Osmanlıspor FK
33
9
11
13
37
41
-4
38
14
Kayserispor
33
10
8
15
47
57
-10
38
15
Bursaspor
33
10
5
18
32
57
-25
35
16
Ç. Rizespor
33
9
6
18
43
53
-10
33
17
Gaziantepspor
33
7
5
21
29
61
-32
26
18
Adanaspor
33
6
7
20
32
59
-27
25
33. Hafta Maçları
27.5.2017
Atiker Konyaspor 0 - 3 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
27.5.2017
Kasımpaşa 0 - 3 Antalyaspor
27.5.2017
Medipol Başakşehir Fk 2 - 1 Adanaspor
27.5.2017
Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor
28.5.2017
Bursaspor 1 - 2 Gençlerbirliği
28.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Çaykur Rizespor
28.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 2 Kayserispor
28.5.2017
Gaziantepspor 0 - 4 Beşiktaş
29.5.2017
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
34
9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
26