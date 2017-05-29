Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, poster çekiminde buluştu. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4-0 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde poster çekiminde bir araya geldi.

Poster çekiminde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları ile oyuncular yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında evinde Osmanlıspor ile 3 Haziran Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 Haziran Perşembe günü başlayacak.