Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United İngiltere Premier Lig’de ilk beşe girememesine rağmen. UEFA Kupasını kazandığı için Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazandı. İngiltere böylelikle 4 takımla Şampiyonlar Ligi’ne en çok takım veren ülke konumuna yükseldi. Şampiyonlar Ligi’ne direk grup aşamasından katılacak 22 takım şöyle:

İngiltere : Chelsea , Tottenham Hotspur , Manchester City, Manchester United

Almanya : Bayern München , RB Leipzig , Borussia Dortmund

İspanya : Real Madrid , Barcelona , Atletico Madrid

İtalya : Juventus , Roma

Portekiz : Benfica , Porto

Fransa : Monako , Paris Saint- Germain

Rusya : Spartak Moskva

Ukrayna : Shakhtar Donetsk

Belçika : Anderlecht

Hollanda : Feyenoord

Türkiye : Beşiktaş

İsviçre : Basel