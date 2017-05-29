Manchester United İngiltere Premier Lig’de ilk beşe girememesine rağmen. UEFA Kupasını kazandığı için Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazandı. İngiltere böylelikle 4 takımla Şampiyonlar Ligi’ne en çok takım veren ülke konumuna yükseldi. Şampiyonlar Ligi’ne direk grup aşamasından katılacak 22 takım şöyle:
İngiltere : Chelsea , Tottenham Hotspur , Manchester City, Manchester United
Almanya : Bayern München , RB Leipzig , Borussia Dortmund
İspanya : Real Madrid , Barcelona , Atletico Madrid
İtalya : Juventus , Roma
Portekiz : Benfica , Porto
Fransa : Monako , Paris Saint- Germain
Rusya : Spartak Moskva
Ukrayna : Shakhtar Donetsk
Belçika : Anderlecht
Hollanda : Feyenoord
Türkiye : Beşiktaş
İsviçre : Basel