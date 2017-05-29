Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Basketbol takımının Euroleague şampiyonluğunun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Sarı Lacivertli bayrak, dün gece bir grup taraftar tarafından ateşe verilerek yakılmıştı. Fenerbahçe’nin bayrağını asılı olduğu köprü korkuluklarından indirip yaktığı iddiasıyla M.C.E., G.D., Ö.Ş. ve B.C. adlı Beşiktaş taraftarı, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” hükümlerince işlem gördüğü bildirildi.