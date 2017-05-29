Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Konfederasyonlar Kupası için hazırlıklara başlayan Rusya'da Igor Akinfeev ve Roman Neustadter takıma katılan son iki isim oldu.

LİG BİTMEDEN MİLLİ TAKIM'A GİTTİ

Rus futbolcunun henüz Süper Lig bitmeden ve Fenerbahçe'nin Adanaspor maçı oynanmadan önce Rusya Milli Takım kampına dahil olması, sezon sonu takımdan ayrılacak iddialarını güçlendirdi.

17 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Konfederasyonlar Kupası Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuvaya Rusya, Almanya, Meksika, Şili, Avustralya, Kamerun, Portekiz ve Yeni Zelanda takımları katılacak.