Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşan ve 4-0 kazandığı maç sonrası şampiyonluğunu ligin bitimine bir hafta kala garantileyen Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, attığı golle kilidi açan isim olmuştu. Karşılaşma sonrası Babel, Fenerbahçe'den ayrılarak Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Dick Advocaat'a Instagram hesabından bir mesaj gönderdi. 2011 yılından bu yana Hollanda Milli Takımı'na seçilmeyen Ryan Babel, Advocaat'ın böyle kritik bir dönemde kendisini çağırmamasına tepki gösterdi.

"BENİ TAKIMA ALMAYANLAR İÇİN BU DURUM BİR UTANÇ"

Oldukça sert bir ifadeyle yazılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Kariyerimin bittiğini söylediler. Böyle kritik bir dönemde ve ben böyle formda ve iyi iken beni Hollanda Milli Takımı'na almayanlar için bu durum bir utanç."