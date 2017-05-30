Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Şansal Büyüka mücadeleyi değerlendirdi ve sarı-kırmızılıların transferlerini yorumladı.

Büyüka, yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'le anlaştığını duyururken Manchester City'den ayrılacak olan Gael Clichy ile ilgilendiğini açıkladı.

Büyüka, "Galatasaray'da Gomis transferi tamam. Manchester City ve Gael Clichy ile temaslar devam ediyor. Bir dizi oyuncu daha var ama bunlar ağırlık kazanan futbolcular" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester City'de 39 resmi maçta görev yapan Fransız oyuncu, bonservisini elinde bulunduruyor. İngiliz ekibi, geçen günlerde 31 yaşındaki sol bek ile sözleşme yenilemeyeceğini açıklamıştı.