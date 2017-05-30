Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer döneminin en çok konuşulacak ismi olduğu şimdiden belli olan Hollandalı yıldız Jeremain Lens, her gün Beşiktaş'ın gündeminde biraz daha ağırlık kazanıyor. Devre arasından bu yana Lens'in durumuyla ilgilenmeye başlayan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'yle olan kiralık sözleşmesinin bitmek üzere olması nedeniyle devreye girdi. Beşiktaş'ın elini kuvvetlendiren en önemli detay ise Lens'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakması ve bunu siyah-beyazlı yöneticilere iletmesi… Hollandalı yıldızın, "Oradaki arkadaşlarım güzel bir atmosferin olduğunu söylediler. Eğer kulübümle anlaşırsanız, Beşiktaş'ta oynamak isterim" dediği öğrenildi. Sunderland'e kiralık formülü sunan Beşiktaş'ın, İngilizlerin 6 milyon Euro bonservis talep etmesi üzerine başka yöntemleri devreye sokacağı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun istekli davranışı da yönetimi bu transferde kararlılığa itti.

12.00'DE KONUŞUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün saat 12.00'de bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle bir araya gelecek ve merak edilenleri yanıtlayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı iki sezonda da şampiyon yaparken, bu iki sezondaki 68 haftanın 47'sinde zirveyi kimseyi bırakmadı.

3. TORBA ZOR AMA HALA ŞANS VAR!

Doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan Beşiktaş, ön elemelerde seribaşları tur atlarsa 4. torbada yer alacak. Siyah-beyazlılar, 45.840 puanla 4. torbanın şu andaki ikinci takımı. Elemelerde mücadele edecek ve Beşiktaş'tan daha yüksek puana sahip 5 takımdan (Liverpool, Olympiakos, Ajax, Dinamo Kiev, Napoli) en az ikisi elenirse, Beşiktaş 3. torbaya çıkabilecek. Seribaşı takımların tur atlamasına göre olması muhtemel torbalar şöyle:

1.TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova, Shakhtar Donetsk.

2.TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla (Play- Off turu) Manchester City, Porto, Manchester United.

3.TORBA: Napoli (Play-Off turu), Tottenham, Basel, Dinamo Kiev (3. ön eleme), Ajax (3. ön eleme), Olympiakos (3. ön eleme), Anderlecht, Liverpool (Play-Off turu)

4.TORBA: Roma, BEŞİKTAŞ, Celtic (2. ön eleme), Salzburg (2. ön eleme), Kopenhag (2. ön eleme), Ludogorets (2. ön eleme), Feyenoord, RB Leipzig.