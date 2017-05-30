Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş başarıdan başarıya koşuyor, çifte şampiyonluk geliyor, 3. yıldız hak ediliyor ve camia coşuyor. Ancak hem coşan hem de geçmişten ders alan ve ayakları yere basan bir yönetim var siyah-beyazlılarda. Başkan Fikret Orman günlerce statta yattı, işinin başında durdu, gecesi gündüzü belli değildi belki ama şampiyonluklarla haklı olarak bir taraftar gibi tezahüratlara eşlik etti. En çok o bağırdı, en içten bayrağı o salladı... Ancak asla zafer kazanmanın mutluluğu içinde gaza gelmedi. Geçen sezon şampiyonluk gören ve temkinli hareket eden Fikret Orman bu sezon da 3. yıldızı takıp tarihi bir başarı elde etse de ödün vermediği bir duruşu vardı. O da; kulübün ekonomik dengesi...



Kadro bozulmayacak

Başkan Fikret Orman, Gaziantep’te gelen şampiyonluk sonrası büyük bir keyif içerisinde değerlendirmede bulunurken yeni sezonda da başarıya gidecek yol haritası hakkında bilgi verdi. Oturmuş bir kadroları olduğunu ve bunu fazla bozmayacaklarını ifade eden Orman “Mevcut kadromuza 1-2 takviye yapacağız. Maksimum 3 olabilir (2 hücum 1 stoper). Kimse bizden öyle büyük paralar harcamamızı ve büyük transferler yapmamızı beklemesin. Bizim politikamız ve anlayışımız, ekonomik durumumuz belli. Ona göre hareket edeceğiz” diye konuştu.



Kiralıklar için görüşme

Anderson Talisca’nın mukavelesinde 1 yıllık opsiyonu kullanan ve TFF’ye bildiren Beşiktaş yönetimi şimdi diğer kiralıkları elde tutmaya bakacak. Ki onlardan Caner Erkin için de Inter ile anlaşma sağlandı. Sırada Atınç Nukan ve Vincent Aboubakar var. Atınç konusunda sorun görünmüyor, Aboubakar için de kulübü Porto ile görüşmeler devam ediyor. Siyah-beyazlılar 10 milyon avro olan bonservis bedelini 4-5 milyon avro civarına çekmek için uğraşıyor ama Porto buna hiç yanaşmıyor. Hatta 1 yıl yeniden kiralama formülüne de şu an için soğuk bakıyor.