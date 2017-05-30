Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Sarıçiçek - O Dünya Kupası üçüncülüğü apoletine sahip bir teknik adamdı ama giyimi kuşamı eleştirildi. Gittiği her takımda pozitif işlere imza attı, “bitti” gözüyle bakılan futbolcuları parlatıp milli takımlarına kazandırdı. Beşiktaş’a stadı olmadan göçebe bir düzende şampiyonluk tattırdı. Ve üstüne bu sezon da “duble” yaptırdı, tarihe geçecek işler çıkardı. Ancak şampiyonluk sonrasındaki canlı yayında ve basın toplantısında geleceği konusunda yönetim gibi “KALICI” mesajlar vermemesi kafa karıştırmıştı. Geleceğini maç gibi üç ihtimalli (Kalabilirim, başka kulübe gidebilirim ve antrenörlüğü bırakabilirim) gördü. Biraz da açılım yaptı ama tam değildi. Açılımında yeterince özgür olmadığını ifade etti, Türk futbolu hakkında tecrübeye dayalı olarak konuşabilmesi gerektiğini söyledi. Bazı konulardan rahatsızlığının bulunduğunu dile getirdi.



Wenger örneği

Ancak yönetim ondan memnun... Önce 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, ardından Başkan Fikret Orman, Güneş’le sözleşme problemlerinin olmayacağını ve gönül bağlarının bulunduğunu söylemişti. Yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil de “Biz Şenol Güneş’ten çok memnunuz ve bir aileyiz. Onunla ömür boyu sözleşme yapabiliriz. Arsenal’de Arsene Wenger örneği var (1996’dan bu yana devam ediyor). Şenol Güneş de neden bizim için öyle olmasın” dedi. Şenol Güneş’in 1 yıllık opsiyonunun devre dışı bırakılıp 3 yıllık yeni sözleşme yapılacağı öğrenildi.



ŞAMPİYONUN ÖDÜL TARİHİ BELLİ OLDU

Kupa töreni cumartesi

Siyah-beyazlılar 3. yıldızı da beraberinde getiren şampiyonluk kupasına cumartesi günü kavuşacak. 17.00’deki Osmanlıspor maçı sonrası Vodafone Stadı’nda kupa töreni düzenlenecek. Futbolcular ve teknik ekip tek tek çağrılacak ve sonrasında kupa hep birlikte ellerde havalanacak.



KUTLAMA PROGRAMI...

Motorlar maviliklere-II

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Beşiktaş motorları maviliklere sürecek... Şampiyon olan takım, yine Anadolu Hisarı’ndan motorlarla taraftar eşliğinde Dolmabahçe’ye geçecek. Başkan Fikret Orman’ın dediği gibi Ramazan ayında olunması sebebiyle statta sanatçı konserleri olmayacak.