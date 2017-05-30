Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anderson Talisca’nın annesi İvone Da Silva kanser hastasıydı ve o, bu sırrını kimseyle paylaşmadı. Bu yükü tek başına taşıyan ve takımın da etkilenmemesi adına içini hiç kimseye dökmeyen yıldız oyuncunun bu durumu ligin sonlarına doğru ortaya çıktı. Gerçek ortaya çıktığında da yöneticiler, teknik heyet ve takım arkadaşları Talisca’nın her anında yanında oldu ve moral verdi.

KUPA TÖRENİNE KATILMAYACAK

Annesinin hastalığını gizleyen Talisca’nın bu durumu takdir edilirken, teknik direktör Şenol Güneş de öğrencisine Osmanlı maçı öncesinde ülkesine gitmesi için izin verebileceğini söyledi. Yıldız oyuncu da teşekkür ederek bu teklifi kabul etti. Talisca kupa törenine katılamayacağı için bugün yapılması gereken şampiyonluk poster çekimi de erkene alındı ve dün öğlen saatlerinde gerçekleştirildi.