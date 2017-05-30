Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Incheon şehrindeki Incheon Stadı'nda TSİ 10.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Tahiti Futbol Federasyonundan Norbert Hauata olacak.

Karşılaşmada video hakemlik görevini Daniele Orsato (İtalya), William Collum (İskoçya) ve György Ring (Macaristan) üstlenecek.

Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Güney Kore ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmada görev yapmıştı.