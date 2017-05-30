Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de elde ettikleri şampiyonlukta herkesin emeğinin bulunduğunu ancak en önemli payın kulüp başkanı Fikret Orman ile yönetim kuruluna ait olduğunu söyledi.

Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımdaki geleceğinin yanı sıra, sezon değerlendirmesi ile gelecek yılla ilgili görüşlerini aktardı.

Ligde elde ettikleri başarıya değinen Güneş, "Bu eser benim eserim değil. Yönetimler, karar verenlerdir. Ben de iyi işler yaptım, kendimi yok saymıyorum ve aşağılamıyorum, yerimi biliyorum. Yönetim kurulu ve başkan son beş yıldır sıkıntılardan çıkarak buraya geldi. Üstüne koyarak geldi." dedi.

Sıkıntıyı ve yokluğu bilenin, çalışarak nereye gidebileceğini yakaladıkları başarıyla gördüklerini kaydeden Güneş, "İyi niyetle çalışana Allah yardım eder." ifadesini kullandı.

TAKIMDA KALIP KALMAYACAĞI KONUSU

Şenol Güneş, basın toplantısı boyunca takımda kalıp kalmayacağı yönündeki spekülasyonlara açıklık getirmeye çalıştı.

Doğduğu şehir Trabzon'u sevdiğini ancak bunun Beşiktaş'ta çalışmasına engel olmadığına dikkati çeken Güneş, "Onun (Trabzon) için yanıyorum. Bu demek değil ki oraya gidiyorum. Zaten burada çalışıyorum. Burada mutluyum." diye konuştu.

"BAŞKAN 'GİT' DERSE GİDERİM"

Gaziantepspor maçından sonra bir teknik adamın üç ihtimalinin bulunduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatan Güneş, şöyle devam etti:

"Ben zaten çalışıyorum. Konu o kadar acil değil. Başkası olsaydı ortalık karışırdı, şampiyonluk kaçabilirdi. Hesaplarımı, ailemi hep geri attım. Öyle bir olaya odaklanıyorsunuz ki zaman yetmiyor. Beşiktaş'ın bireyiyim, Beşiktaş ne yaparsa yaparım. 'Ayrıl' derse ayrılırım. Başkan 'git' derse giderim. Fatih hoca (Fatih Terim) Galatasaray'dan nasıl ayrıldı. Rahatsız oldu ayrıldı. İyi niyetle, samimiyetle biz bugüne kadar geldik. Konuşmalarla parçalamaya çalışanlar oldu. İmza atsam da aynı şey. O zaman yönetim kurulu gelsin, hepsini sizin önünüzde konuşalım, imza atalım. Ben teknik olarak konuşurum, yönetim kurulu karar verir. Giden olur, kalan olur. Bu kararı ben vermeyeceğim, başkan ve yönetim verecek."

Yapılan haberlerde kendisinin zaman zaman milli takımın teknik direktörü olarak gösterildiğini, zaman zaman da Trabzonspor'un başına getirildiğini anlatan Güneş, "Milli takımın antrenörü var. Ayıp, saygısızlık. Bizim mukavelemiz zaten var. Yeni bir konuşma yapmadık. Anlaşmada da sorun olmaz, başkan zaten söyledi. Ben gidersem de sorun olmaz. Tamer hocanın (Tamer Tuna) ayrılıkla ilgili yazısını okudum. Kendisiyle henüz konuşmadık. Ben dahil hepimiz gidebiliriz. Hepimiz birer damlayız, hepimiz önemliyiz. Konuşma var, sorun da yok. İstemezlerse giderim, isterseler kalırım." değerlendirmesinde bulundu.

"KOVALARSA GİTMEM"

Beşiktaş'ın başına geçtiği ilk sezonda tek yıllık sözleşme istediğini kaydeden Güneş, "Benim için beş yıl da olur, bir yıl da olur. Beğenilmediğim, davranışlarımın iyi olmadığı, başka hoca bakıldığı da yazıldı. Ayrılığım olsa onu rahatlıkla söylerim. Kimseyle görüşmedim, kimseden teklif almadım. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, kovarlarsa gitmem." şeklinde konuştu.



Güneş, basın toplantısının sonunda arkasında bulunan panoda yer alan Beşiktaş amblemine üçüncü yıldızı taktı. Şenol Güneş, 3 yıldızlı logoyla basın mensuplarına görüntü verdi.

"BİR YER DOLUYKEN ORAYA GİTMEM"

Güneş, Beşiktaş'ta bir kan uyumu yakaladığını ancak kariyerini nerede sonlandırmak isteyeceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Kan uyumu kanla iyiyse olur. Kanda bozukluk varsa olmaz. Ben işime odaklanırken milli takıma, Trabzonspor'a gidiyorum. Yok öyle şey. Milli takımdan beni ayırdılar. Zorla yolladılar. Orada benim param var. Şu anda gitsem yine alırım, almıyorum, orada duruyor. Alnımın akı... Bir yer doluyken oraya gitmem. Beşiktaş ile uzun vadeli planlarım içinde altyapıda oyuncu çıkarmak. Bu on sene ister. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk, beş sene ister."

Güneş, "Ben yaşlıyım" sözünün ardından basın mensubunun "O yüzden sordum" ifadesi üzerine "Öldürme beni." şeklinde espri yaptı.

Kendisinin Beşiktaş'taki rahatlığının yönetimden geldiğini belirten Güneş, "Yönetim beni anlıyor, ben onu anlıyorsam işimiz kolay gidiyor. Cenk Tosun'un gol krallığı yarışında geride kalmasına üzülüyorum. Niye oynatmadığım için bana kızıyordur. Onun başarısından rahatsız olmam. Benim başarımdan da başkan rahatsız olmaz. Mütevazı ve efendi takımız. Ramazan ayının verdiği ölçülerde şampiyonluğu kutlarsak iyi olur." açıklamasında bulundu.

"BUNDAN SONRA ONLARI ALMAYACAĞIM"

Basın toplantısı boyunca ısrarla kulüpte hiçbir sıkıntısının olmadığını vurgulayan Güneş, "Mutluyum, keyifliyim. Dün gece hiç uyumadım. Burada şu anda kimse yok. Herkes tatilde, çalışan benim. Sadece resimlere giriyor. Bundan sonra onları almayacağım." diye esprili ifadeler kullandı.

SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Sezon değerlendirmesi de yapan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Sezona şampiyon olarak başladık ve hedef takımdık. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig oynadık. Sadece ligde şampiyon olduk. Onun dışındaki hedeflere gidemedik. Daha önceki hedeflerin önüne geçmeliydik. Yönetimin 5 yıllık planlamasını düşünürseniz yönetim oldukça büyük mesafe kat etti. Biz de işlerimizin bazıları yaptık, bazıları yarım kaldı. Henüz iş tamamlanmadı. Yeni hedefler peşinde koşmalı."

"KİMSE BİZE PUAN VERMEDİ"

Yarıştıkları hiçbir kulvarda ezilmediklerinin altını çizen Güneş, "Eksik olarak kabul edebileceğimiz maçlara Dinamo Kiev'i sayabiliriz. Lyon maçlarını iyi oynadık ancak hedeften uzaklaştık. Karabük, Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında çok kötü oynadık. Oyuncular, taraftar, personel, herkes büyük emek verdi. Başta yönetim, olağanüstü çalışmayla bugünlere geldi. Tüm Beşiktaş ailesinin katkısı oldu. Saha içinde de saha dışında da biz bir aileydik. Hiçbir rakibi bizden üstün veya zayıf görmedik. Efendi olmaya, güzel futbol oynamaya çalıştık. Çok çalıştık, hak ettik. Kimse bize puan vermedi. İlkeli, planlı olduk. Bir yılın karşılığını alırken, gelecek yılın adımlarını da attık." diye konuştu.

Kariyerinde 50. yılını kutladığına değinen Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıldız taktık. Beşiktaş'ın şampiyon olması, işini iyi yapması yetmez. Diğer takımların da iyi olması gerekiyor. Rekabetten güzelin çıkacağına inanıyorum. 50. yılımı kutluyorum. 1967'de futbola başladım, 1987'de bıraktım. 7 rakamı uğurlu rakamım oldu. 7'den 77'nin hikayesini anlatmış oldum."

"FENERBAHÇE'DE OTURUYORUM SAYGISIZLIK GÖRMEDİM"

Sezonun bitmesiyle yardımcılarıyla ve personelle konuşacağına değinen Güneş, "Herkesin emeği var. Hem teşekkür edeceğim hem fikirlerini alacağım. Beşiktaş camiasında sevildiğimi biliyorum. Ben de onları seviyorum. Trabzon doğumluyum, Trabzon'u da seviyorum. Bursa'yı da sevdim. Fenerbahçe çevresinde oturuyorum, orada da saygısızlık görmedim." şeklinde görüş belirtti.