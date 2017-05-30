Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Avrupa kulüplerinin formasıyla en az 30 kupa kazanan futbolcular arasına, 2016-17 sezonu sonunda Zlatan Ibrahimovic, Dani Alves, Lionel Messi ve Andres Iniesta da girdi.

Ajax, Inter, Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain (PSG) formalarıyla 28 kupa kaldırdıktan sonra sezon başında Manchester United'ın yolunu tutan İsveçli forvet oyuncusu Ibrahimovic, burada da Community Shield, İngiltere Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

35 yaşındaki golcü böylece 31 şampiyonlukla "Avrupa kulüplerinde en fazla kupa kazanan futbolcular" listesinin 4. basamağındaki 1970 ve 1980'li yıllarda Celtic ve Liverpool'da top koşturan efsanevi İskoç futbolcu Kenny Dalglish'i yakaladı.

2016 yazında Juventus'a transferi öncesi 5'i Sevilla, 23'ü de Barcelona formasıyla 28 kupası bulunan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, İtalya Kupası ve ligde elde ettikleri şampiyonlukla adını "30'lar kulübü"ne yazdırdı.

Barcelona altyapısından yetişen futbolcular Lionel Messi ve Andres Iniesta ise 2017 İspanya Kral Kupası ile kulüp kariyerlerindeki şampiyonluk sayısını 30'a çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Süper Kupası'nda 3, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 8, İspanya Kral Kupası'nda 5, İspanya Süper Kupası'nda ise 7 şampiyonluğu bulunan ikilinin de dahil olmasıyla "30'lar kulübü"nün üye sayısı, 9'a çıktı.

Maxwell, Giggs'i geride bıraktı

Profesyonel kariyerine, 2000'de ülkesinin Cruzeiro takımında başlayan Brezilyalı sol bek Maxwell, Avrupa'ya gittiği 2001'den bu yana şampiyonluğa doymadı.

2016-17 sezonu öncesi Ajax'ta 6, Inter'de 5, Barcelona'da 10 ve PSG'de 12 kupa kazanan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon yine PSG formasıyla Fransa Şampiyonlar Kupası, Fransa Lig Kupası ve Fransa Kupası'nı kaldırdı.

Toplam şampiyonluk sayısı 36'ya çıkan Maxwell böylece "Avrupa kulüplerinde en fazla kupa kazanan futbolcu" unvanını, Manchester United'ın sembol oyuncularından Ryan Giggs'in elinden aldı.

Altyapısından yetiştiği Manchester United'da 1990'dan 2014'e kadar top koşturan Galli kanat oyuncusu Giggs, bu süre zarfında 35 kez (2 UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir Kıtalararası Kupa, 13 İngiltere Premier Lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 9 Community Shield) şampiyonluk sevinci yaşadı.

Portekizli eski kaleci Vitor Baia, 1988'den 2007'ye kadar süren futbol hayatında 27'si Porto, 5'i de Barcelona'da elde ettiği 32 şampiyonlukla listenin 3. sırasında yer alıyor.

"30'lar kulübü"nün bir diğer üyesi ise ülkesinin Dinamo Kiev takımında geçen 22 yıllık kariyerine 30 kupa sığdıran Ukraynalı file bekçisi Oleksandr Shovkovskiy.