Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira yönetimindeki 1860 Münih, 3. Lig'e düştü! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Münih ekibi ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı 3. Lig takımı Jahn Regensburg'ı Allianz Arena'da ağırladı.

FAVORİYDİ, ŞAMAR OĞLANI OLDU

Favori gösterilen maçta hiçbir varlık gösteremeyen ve sürpriz bir şekilde zayıf rakibine sahasında 2-0 yenilen 1860 Münih, bu sonucun ardından küme düştü. Konuk takımı bir üst tura çıkartan goller 30. dakikada Kolja Pusch ve 41. dakikada Marc Lais kaydetti.

62 BİN TARAFTAR ÖNÜNDE KÜME DÜŞTÜ!

62 bin 200 taraftarın izlediği maç 88. dakikada çıkan olaylar sonucu durdu. Ev sahibi ekibin çıkardığı olaylar sonucu hakemler soyunma odasına doğru yönelirken 1860 Münih teknik heyeti taraftarları güçlükle sakinleştirebildi.

Yaklaşık 10 dakika aradan sonra devam eden maçta başka gol sesi olmadı ve mücadeleyi Jahn Regensburg 2-0 kazandı.

Sezon ortasında 1860 Münih'i çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik direktör, ''Atak futbolu oynayacak ve Bundesliga'ya yükselecek bir takım oluşturacağıma söz veriyorum'' sözlerini kullanmıştı. Takımı küme düşüren Pereira'nın Münih ekibi ile geleceği ise merak konusu.