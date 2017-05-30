Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarın Eskişehir’de sahibini bulacak. 55’inci Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibinin belirleneceği Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor final karşılaşması, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “3 senedir gelişen bir takımız ligde de puan sıralaması olarak, üstüne koyarak, oyunu arttırarak, oyun kalitesini arttırarak devam ediyoruz. Bu sene de özellikle iki kulvarda geçen haftaya kadar yarışı harika bir sezonla sonuçlandırdık. Şimdi özellikle bizim bir önceki tarihimizde bir final var. Son 3 senemizde de değişen kulüp yapısında, bir 16 turu, bir çeyrek final, bu sene itibari ile bir final nasip oldu. Çok güzel geçen harika bir sezonu kupa ile taçlandırmak istiyoruz. Özellikle hoca Konyaspor’da devamlı çıkış halinde. Geçen seneyi 3’üncü bitirdiler, Avrupa kupalarına katıldılar. Çok önemli tecrübeler kazandılar. Bu sene Avrupa kupaları, lig ama hedeflerinden bir tanesi kupa oldu. Onunla da finali hak ettiler. İki tane hak etmiş takım finalde karşılaşıyor. İki tane saha organizasyonu ve saha düzeni olan bir takım. Umarım karşılığını biz alırız ama hocamıza da, Konyaspor’a da başarılar diliyorum” dedi.