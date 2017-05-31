Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 55. Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında bu akşam Yeni Eskişehir Stadı’nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Lig ikincisi Başakşehir, Türkiye Kupası’nı kazanarak tarihinin en başarılı sezonunu kupa ile tamamlamak istiyor. A.Konyaspor ise kupayı kazanıp Avrupa biletini kapmak amacında. 21.30’da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Bu iki takım, devleri geride bırakarak finale kadar uzanmayı başardı. Göztepe, Sivas ve Y.Amasya’nın olduğu gruptan lider çıkan Başakşehir, son 16 turunda Galatasaray’ı, çeyrek finalde Akhisar’ı, yarı finalde Fenerbahçe’yi eledi. Gümüşhane, Trabzon ve Kızılcabölük’ün olduğu gruptan lider çıkan A.Konya da son 16 turunda Ümraniye, çeyrek finalde Sivas, yarı finalde de Kasımpaşa’yı eleyip kupanın bir ucuna yapıştı.



3 TAKIM ETKİLENECEK

Avrupa rotası kupaya bağlı

Kupada şampiyonun adı, Avrupa kupaları yolunda takımların rotasını da belirleyecek. Ligi ikinciliğiyle Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamayı garanti altına alan Başakşehir kupayı kazanırsa, ligi üçüncülüğü için çekişen Fenerbahçe ve Galatasaray’dan biri Avrupa Ligi’nde gruplara direkt kalacak. Başakşehir’in şampiyonluğu aynı zamanda lig beşincisi Antalyaspor’a da Avrupa kupaları yolunu açacak. Konyaspor kupayı kazanırsa Avrupa Ligi’nde gruplara direkt kalacak, kaybederse Avrupa bileti alamayacak.



13 takım kazandı

Türkiye Kupası’nın 54 yıllık geçmişinde şimdiye kadar Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, A.Gücü, Göztepe, G.Birliği ve Kocaelispor 2’şer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da 1’er defa mutlu sona ulaştı.



İki hak eden takım

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman final öncesi basın toplantısı düzenledi. Avcı, “Çok güzel geçen harika bir sezonu kupa ile taçlandırmak istiyoruz. İki tane hak etmiş takım finalde karşılaşıyor. Umarım karşılığını biz alırız” derken Kocaman, “Kupayı çok istiyoruz. Kendi oyun ve organizasyonumuzu maça yansıtmak için bütün gücümüzle sahada olacağız. Başakşehir istikrarlı ama Konya şehri de kupayı bekliyor” dedi. Kaptanlar Emre Belözoğlu ve Ali Çamdalı da kupayı istediklerini belirtirken iyi bir maç beklediklerini söyledi.