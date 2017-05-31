Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman katıldığı bir televizyon programında Euroleague hakkında flaş sözler söyledi. Orman, “Ben Euroleague’e karşıyım hırsızlık organizasyonu. Takım gönderilmesine karşıyım” derken bunun sebebini, “İspanyol şirket kurmuş, kulüplere yüzde vermiş. Büyük sponsorlar var. Fazla para vereni alıyorlar. O kadar para harcayacağım, para İspanyol şirketin cebine girecek” şeklinde açıkladı.



Para harcamak geri zekâlılık

Orman şok sözlerine devam ederken, “Maçları yöneten de şirketin para verdiği hakem. Darüşşafaka Doğuş’u Real Madrid karşısında yediler mesela. Real Madrid, CSKA para harcıyor oraya ama bence geri zekâlılık. Biz Real Madrid değiliz. Rus patron da nereden geldiği belli olmayan parayı harcıyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluğu tabii ki çok değerlidir ama kulüp olarak tamamen zarar ediyorsunuz buna karşıyım” dedi.



Yıldırım’a sert sözler

Siyah-beyazlı başkan, “Mehmet Ekici transferini engellediğimiz külliyen yalan. Kimse başarısızlığını bize fatura etmesin” vurgusu yaparken, “Beşiktaş’a kim nasıl davranırsa aynı şekilde karşılığını görür. Ben oyuncularını alırım yedek oturturum diyorsan karşılığını görürsün. Benim oyuncuma ahlaksız teklif yapıldı. Aziz Yıldırım Quaresma’yı çıktı söyledi belgeyi istedim hani nerede belge. Bu zihniyetle mücadele ederim aynı şekilde karşılığını alır” sözlerini kullandı.



Mangala-Vidal’le ilgileniyoruz

Transfere değinen Orman, “Caner Erkin’in bonservisi için Inter’le 750 bin avro’ya anlaştık. Aboubakar’ın kalmasını istiyoruz ama bu olmayabilir de. Cenk kesin kalacak. Ayrıca Demba Ba’nın da kalmasını istiyorum. Mangala ve Vida ilgilendiğimiz oyuncular arasında” dedi.



Barça-Real tedirgin olur

Orman artık bir marka olduklarını belirterek, “120 ülkede ana haberlere konu olduk. Kontrollü çıkardığımız haberlerle örnek oluyoruz, hem de çirkin haberleri yok ediyoruz. Bizle oynarken herkes tedirgin olur, Real Madrid de olur, Barcelona da olur. Bu duruma gelmek kendiliğinden olmuyor. Emekle oluyor. Yönetim kurulu arkadaşlarımız strateji oluşturarak böyle oldu” diye konuştu.



BAŞKANIN GÖZÜNDEN...

Kalacaklar ve gidecekler...

Fikret Orman, “Satmak istediğimiz oyuncular var, kiralayacağımız oyuncular var. Bazı oyunculara söyledim gidin oynayın diye, Beşiktaş’ı bırakmak istemiyorlar” dedi ve kadrodaki isimlere bakışını anlattı:

OĞUZHAN üst düzey bir kulüp olursa gidebilir. Mesela Leicester’a gidemez. Daha iyi bir kulübe gitmeli.

TOLGAY’ı İnter, Milan, Roma bütün İtalya’yı geziyor ama bana gelen bir teklif yok. Tolgay’ın sözleşmesini uzatacağız.

ADRİANO gitmeyecek. Bizim kulübümüzden ve şehrimizden memnunlar. Gideceklerini sanmıyorum.

DEMBA BA’nın bir dahaki sene takımda olmasını istiyorum. Hatta 2-3 sene de kontrat yapılmasını istedim.

TALİSCA’nın önümüzdeki sene bonservisini almak için daha agresif bir talebimiz olabilir.

BOYKO’yu aldık. Ama Beşiktaş’ta tutmadı. Tolga Zengin’den eldiveni alamadı.

MİTROVİC, Hırvat milli takımının stoperi. Çok da kabiliyetli bir futbolcu ama tutmadı.

VELİ, Bilic’in ilk yazdığı isimdi ancak sakatlığı nedeniyle 2 buçuk yıldır yok. Gitmesine izin verdim.

GÖKHAN TÖRE’nin A Takım’da kalmasını istiyorum. Çok yetenekli ama Beşiktaş’ın kıymetini bilecek.

GÖKHAN İNLER kalacak. Çok şanssız. Sakatlandı, yer bulamadı. Çok müthiş bir çocuktur, çok iyi bir profesyonel.

ABOUBAKAR’ın kalmasını istiyoruz. Hayırlısıyla olur. Kızdığım çok nokta var ama Beşiktaş’ta kalmasını istiyorum.

ATİBA’nın futbol kariyeri bittikten sonra Beşiktaş’ta görev almasını istiyorum.



Lens bizi istiyor

Orman: Bize gelmek istediğini menajeri vasıtasıyla iletti. Olabilir de olmayabilir de...

Orman Jeremain Lens konusunda taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Başkan, “Şu an F.Bahçe’nin oyuncusu değil. Bize gelmek istediğini menajeri vasıtasıyla iletti. Daha önce de ilgilendik. Dinamo Kiev’e gittiğinde de takip ediyorduk. Geçen sene alacaktık ancak devre arasında Çin’e gitmek istedi. Beşiktaş sıçrama tahtası değil. O nedenle almadık. Bu sene bakacağız. Olabilir de olmayabilir de. Onun önünde de oyuncular var” dedi.



Advoocat’a yakışmadı

“Bizim planlarımız içerisinde Mario Gomez yok. Gomez’e göre biz strateji yapmayız” diyen Orman Simon Kjaer sorusuna ise “Kjaer’der daha iyisini alırız. Araştıyoruz ama elimizdeki imkânlar belli. Mangala’yla ilgileniyoruz ama M.City’nin ne yapacağı belli değil” diye konuştu. Orman, Fener’in hocası Advocaat’la ilgili de “Beşiktaş maçı sonrasında verdiği demeçlerle de kariyerine yakışır konuşmadı. Allah yolunu açık etsin” dedi.



TAKİPTE!

Lens, instagramda Beşiktaşlı Atiba ile Babel’i takibe aldı; futbolcunun bu davranışı transfer iddialarını iyice alevlendirdi.