Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Jeremain Lens konusunda taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Başkan, “Şu an F.Bahçe’nin oyuncusu değil. Bize gelmek istediğini menajeri vasıtasıyla iletti. Daha önce de ilgilendik. Dinamo Kiev’e gittiğinde de takip ediyorduk. Geçen sene alacaktık ancak devre arasında Çin’e gitmek istedi. Beşiktaş sıçrama tahtası değil. O nedenle almadık. Bu sene bakacağız. Olabilir de olmayabilir de. Onun önünde de oyuncular var” dedi.



Advoocat’a yakışmadı

“Bizim planlarımız içerisinde Mario Gomez yok. Gomez’e göre biz strateji yapmayız” diyen Orman Simon Kjaer sorusuna ise “Kjaer’der daha iyisini alırız. Araştıyoruz ama elimizdeki imkânlar belli. Mangala’yla ilgileniyoruz ama M.City’nin ne yapacağı belli değil” diye konuştu. Orman, Fener’in hocası Advocaat’la ilgili de “Beşiktaş maçı sonrasında verdiği demeçlerle de kariyerine yakışır konuşmadı. Allah yolunu açık etsin” dedi.



TAKİPTE!

Lens, instagramda Beşiktaşlı Atiba ile Babel’i takibe aldı; futbolcunun bu davranışı transfer iddialarını iyice alevlendirdi.