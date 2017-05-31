Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Armindo Bruma yuvadan uçuyor. Geçen hafta İstanbul’a çıkarma yapan Alman Leipzig kulübünün yöneticilileri ilk görüşmede umduklarını bulamamıştı. Sarı-kırmızılılar Portekizli futbolcuyu 15 milyon avrodan düşük fiyata elden çıkarmayacaklarını bildirirken temaslar kesilmemiş, iki kulüp arasındaki diyalog devam etmişti. Almanlar son olarak Galatasaray istediği teklifi masaya koydu. Bruma’nın da artık kariyerine İstanbul’da devam etme konusunda isteksiz olmasını da göz önünde bulunduran Galatasaraylı yöneticiler Leipzig’in 15 milyon avroluk teklifini kabul etti.



Sıcak para

Armindo Bruma’nın menajeri Catio Balde de iki kulübün anlaşması üzerine transferi dün öğle saatlerinde duyurdu. Balde yaptığı açıklamada, “Galatasaray ve Leipzig transfer için anlaştı. Bruma, bu hafta Galatasaray ile son maçına çıkacak” dedi. Portekizli futbolcu, önümüzdeki günlerde Leipzig ile resmi sözleşme yapacak. Sarı-kırmızılılar da Bruma’nın bonservisine ödenecek para ile kaynak oluşturacak. Listesindeki oyuncularla uzun süredir görüşmelerde bulunan yönetim, Bruma’dan gelecek sıcak parayla transferde bombaları peş peşe patlatıp taraftarlarla arasını düzeltmeye çalışacak.



12 MİLYONA MAL OLMUŞTU

Galatasaray, Bruma’nın bonservisi için bonus ücretlerle birlikte 12 milyon avro ödemişti. Bir sezon R.Sociedad’a kiralanan ve bunun karşılığında 1.9 milyon avro gelir sağlanan Bruma, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 3 sezonda, yıllık 1.2 milyon avro maaş aldı.



Çıkın bir şeyler söyleyin

“Kaba bir hesapla 12-13 net penaltımız verilmedi, hakkımız yeniyor”

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirilen iftar yemeğinde konuşan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Kaba bir hesap yaptık, Galatasaray’ın 12-13 verilmeyen penaltısı var” derken, “Son Alanya maçında hangi pozisyonda penaltı verilip, hangi pozisyonda verilmemesi konusunda, ders niteliğinde peş peşe iki tane karar oldu. Ben şimdi buradan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu’na sesleniyorum. Allah aşkına çıkın bir şeyler söyleyin. Kasıt aramamaya çalışıyorum ama peş peşe yapılan hatalar sonrası insan, ‘Acaba bir kasıt var mı?’ diye düşünmeden edemiyor” siteminde bulundu. Özbek, “Beşiktaş şampiyonluğu hak etti. İyi futbol oynadılar” sözlerini kullandı.



Müjde kapıda

Galatasaray, golcü transferini açıklamak üzere... Bir süredir görüşülen Bafetimbi Gomis ile bugün masaya oturulacak. 31 yaşındaki forveti senelik 3 milyon avroya ikna eden sarı-kırmızılı yönetimin, taraftara müjde vermesi bekleniyor.



Chedjou Başakşehir yolunda

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren Aurelien Chedjou, kariyerine yine Türkiye’de devam edecek. Medipol Başakşehir ile masaya oturan Kamerunlu stoper, 2 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. İmzaların 1-2 gün içinde atılması bekleniyor.