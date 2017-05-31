Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK - Beşiktaş tarihine geçen şampiyon Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantı 1 saat 20 dakika sürdü. Ki gündem koca bir sezonun yorgunluğunun ardından başarının hikâyesi olması beklenirken odak nokta bir anda “Şenol Güneş devam edecek mi ayrılacak mı?” iddialarına ve spekülasyonlarına dön-müştü. Şenol Güneş, rahatsızlığını dile getirirken gelecekle ilgili KARARLI, DUYGULU ve bir o kadar da HIRSLI söylemlerde bulundu.



Arkadan önden darbe...

“Ben daha kendime gelmeden, arkadan önden darbe geldi. Tamer Tuna’nın ayrıldığını gazeteden öğrendim. Kursta kendisi. Dönsün konuşacağız. Hocalarla, personelle, herkesle konuşacağım. Burada çaycıdan aşçıya herkesin emeği var. Herkesle konuşup hem teşekkür edeceğim, hem fikirlerini soracağım. Bu işlerde sevgi ve saygının ön plana çıkması gerekiyor. Profesyonel olurken insanlık değerlerini kaybetmemek gerekiyor.”



Gelecek daha önemli

“Gelecek, geçmişten daha önemli. Bana birçok fotoğraflar atılıyor. Bunları unutmuyorum ama geçmişe takılmak istemiyorum, geleceğe bakacağız. Çünkü gelecekte başarı var. Herkes düşünüyor ama kimse bir şey yapmıyor. Atatürk’ün dediği gibi; zeki, çevik, çalışkan ve ahlaklı sporcular yetiştirmeliyiz. Önemli olmayı değil değerli olmayı ön planda tutuyoruz. Futbol ahlaklı insanların işidir. Bunu bozmak isteyenleri aramıza sokmayalım.”



Yanlış anladınız...

“Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Takımdan gideceğim hiçbir zaman demedim, basın toplantısında söylediklerimi yanlış anladınız. Görevimin başındayım. Beşiktaş’ta mutluyum. Burayı seviyorum ve burada seviliyorum. İllaki Beşiktaş’ta kalmak istiyorum, kovsalar da gitmem mi demem gerekiyor. Gerekiyorsa söyledim işte. Altyapıdan oyuncu çıkarmak 10 sene, Şampiyonlar Ligi’nde başarı 5 sene. Ömrüm yeter ve kovmazlarsa o zamana kadar kalırım.”



Kimse bize puan vermedi

“Hiçbir başarı emek vermeden olmuyor. Kimseyi kendimizden üstün görmedik. Çok çalıştık, yorulduk. Kimse bize puan vermedi. Sürat ve zamanı harcadık. Başkanın kızının ağlamasına bende ağladım. Beşiktaş taraftarı bizi düşerken çok ayağa kaldırdı. İlkeli, prensipli olduk, 1 yılın karşılığını aldık ve gelecek yılın da ilk adımını attık. Seneye Şampiyonlar Ligi’nde olacağız. Büyükler zaten şampiyonluğa oynar. Bunu hedef olarak belirlemeye söylemeye gerek yoktur.”



Hiçbir maçta ezilmedik

“İşimizin bir kısmını yaptık, bir kısmını yapamadık. Hiçbir maçta ve organizasyonda ezilmedik. Ama Dinamo Kiev, Başakşehir, Kasımpaşa ve Karabükpor maçlarında çok kötü oynadık. Fenerbahçe maçında onları ezdik ama 15 saniye kala bir gol attık kendi kalemize. Ama bakıldığında olağanüstü bir çalışmayla bugünlere gelindi. Bu şampiyonluk hepimiz için ilkler yaşattı ama bu başarılar devam edecek. Seneye de çok daha fazla çalışmalıyız bu seneden fazla hatta. Çalışmayan ise gider. Beşiktaş ile karakterim birbirine çok uyumlu. Biz İstanbul’a göre değil Avrupa’ya göre açılmayılız. Avrupa’da ses getiren bir takım olmalıyız.”



Araziyi vermiyorlar

“Beşiktaş geçen sene oldu, bu sene oldu seneye de şampiyon olur. Zaten Beşiktaş’ın her sene şampiyonluğa oynaması gerekiyor. Başakşehir’e yatırım yapılıp veriliyor ben geldiğim günden beri altyapı için yan araziyi almak istiyoruz bize vermiyorlar. Tesis yapmadan Beşiktaş altyapısı mükemmel olamaz. Altyapıdan en iyi oyuncuların çıkması için buraya yanımıza gelmeleri şart. Bu şartlarda oyuncu çıkar ama kandırmaca olur. Altyapı daha mücadeleci olmalıdır. Biz bu ülkenin en iyi takımı olmak zorundayız. ”



Üreten olmalıyız

“Bildiğimiz doğrularda eksik gördüğüm zaman moralim bozuluyor. Bilmediğimiz, eksik olan şey olursa, bu eksiği kendimde görürüm çünkü oyuncuya anlatmamışımdır. Üreten olmalıyız. İyi oyuncularla güzel futbol oynayarak şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi’nde olmalıyız. Olmadı, Avrupa Ligi’nde olmalıyız. İngiliz takımları ve birçok takımlar, ürün satmada pazarlamada kullanıyorlar bazı şeyleri. Yöresel bir takımsın ama evrensel düşünüp büyütmelisin. İstanbul’a, Türkiye’ye göre değil, Avrupa’ya dünyaya göre açılmalısın. Başkan’ın da bu vizyonu var.”



82 puanla ikinci oldum

“Kan uyumu, kanlar iyiyse olur. Kanlarda bozukluk varsa olmaz. Burada çalışıyorum, işime odaklanmışım. Bunu konuşurken, milli takıma, Trabzonspor’a gidiyorum. Böyle bir durum yok. Ben mi talip olacağım bu takımlara. Millî Takımı ben bırakmadım, beni zorla gönderdiler. Paracı diyorlar ya benim için. Ama almıyorum o parayı. Ben Trabzonspor ile 2 kere 82 puanla 2’nci oldum. Trabzonlular bana kızıyor ama kâğıt üzerinde de olsak ikinci olduk çünkü ortada kupa yok. Gelelim yerli antrenörler konusuna arkasında yönetimler durursa arkası geliyor her zaman. Başarı için yönetim ile ortak çalışmak şart.”



GÜNEŞ’LE 1 YIL DAHA

Şenol Güneş’in dünkü açıklamaları sonrası kulüpten camiaya müjde verildi. 64 yaşındaki hoca 1 yıl daha Beşiktaş’ta kaldı. Kulüpten KAP’a gönderilen yazıda, “Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in görev süresinin, sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyon hakkının kullanılarak uzatılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



GÜNEŞ’İN KALICI KADRO VE TRANSFER PLANI: Bir stoper kesin lazım

Ve Şenol Güneş yeni sezonla ilgili yönetimden beklentisini ve kadro planlamasına da az çok değindi. Sitem değil ama gerçekleri olarak dile getirdiği geçen sezonun transferlerinin geç kadroya dâhil olmalarıydı. Güneş “Ben takımında oynayan oyuncuların hepsinin kalmasını istiyorum. Ama bir stoper kesin lazım. Benim için bütün oyuncular değerli, illaki yıldız oyuncu olsun diyemem” dedi.



ŞENOL GÜNEŞ’E GÖRE DİĞER TAKIMLAR DA YARIŞTA BULUNMALI:

Rakipler güçlü olsun

Diğer takımların başarısızlığı bizim eksiklerimizi kapatmaz. Rakiplerin iyi olması iyinin de iyisini ortaya çıkaracaktır. Güçlü rakiplere ihtiyaç var

Şenol Güneş başarıda rakiplerin hakkını da verdi... İşte sözleri ve bu konudaki beklentisi: “Hedefi yakalamak için ne yapacağınız önemli. Hedefimiz iyi futboldu. İkinci yarıda bazı zamanlarda keyif alma noktasını kaybettik. İşini sevmeyenle, sorun çıkaranla, büyük bir camiada olduğunu bilmeyenle işimiz olmadığını gösterdik. Diğer takımların başarısızlığı, bizim eksiklerimizi kapatmaz. Düşüncelerimizi endişelerimizden ayırıp basit yaşadık. Enerjimizi oyuna verdik. Hatalarımız oldu, yine olacak. Azaltmaya çalıştık. Şampiyon olduk, 3. yıldızı taktık. Kulüp, takım, başkan, yönetim ve benim için birçok ilkler olmuş olabilir. Bu durum sorumluluklarımızı arttırır. Büyüklük sadece şampiyonluğa sıkıştırılmamalı. Şampiyonluk hedef olmalıdır. Spora, sanatın güzelliğini, paylaşım sevdasını katalım. Felsefemizi, dilimizi, zihniyetimizi geliştirip futbolu güzelleştirelim. Cesur oynayarak taraftarı sahaya getirirsiniz, korkarak onları kaçırırsınız. Diğer takımların da iyi olması, iyinin de daha iyisini ortaya çıkaracaktır. Rakiplerimizin güçlü olmasına ihtiyacımız var.”



Bu yapılan ahlaksızlık

“Eşime çiçek gönderdim. Çiçeğin kartına da ‘Gülü gülene ver, kalbini sevene ver, sevmek güzel şeydir, kıymet bilene ver’ yazdım. Mevlâna’nın bu sözlerini basın toplantısında da kullandım. Ama bunları yanlış yerlere çektiler. Ne anlamlar çıkardılar. Biz ne söylüyoruz, ne anlam çıkarıyorlar. Bu ahlaksızlıktır. (Bunun FETÖ lideri Fetullah Gülen’e mal edilmesine tepki). Burada ‘gülen’ kelimesi gülmekten gelir.”



Abi-kardeş göndermesi

“Benim doğrularım vardı, bunları da yönetimle gayet iyi yönetiyorum. ‘Abi, kardeşiyle alay eder mi’ diye köşeler yazanlar var. Beşiktaş altyapısında görev yapıp, bu yorumları yapanlar var. Bunların bu toplumda bu tarz görevlerde olmaması gerekiyor. Ben Beşiktaş’ın bir birimiyim. Ayrıl derlerse, ayrılırım. Kulüp başkanı dese ki, “ayrıl” ayrılırım. Fatih Hoca nasıl ayrıldı Galatasaray’dan. İnsan ayrılır yani.”



FİKRET ORMAN: Kovulacak biri değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş’in “Kovulsam bile gitmem” sözünü ve hocaya bakışını değerlendirdi: Hocamız kovulacak bir adam değil. Taraftar ile hocamız arasında inanılmaz bir bağ oluştu. Bu bağı ben oluşturmadım. İyi de bir başarı var. İyi niyetli bir hoca, namuslu bir adam. Transferde karar bizim. Gelip de bir gün, bu böyle yapılsın demez. Çok önemli vasıfları var, zorlukları da var. Biz hocamız ile devam edeceğiz.



ŞENOL GÜNEŞ FELSEFESİ...

Güneş batınca yıldızlar çıkar

"Yıldız tarifi iyi oynayan ve takımı oynatan sahiplenen kişidir. Yıldızlar güneş sisteminin içindedir"

Şenol Güneş: “Oğuzhan, Ricardo, Adriano gidecek diye yazılıyor. Ben oynayanların kalmasından yanayım. Ama dediğim gibi stopere oyuncu almak istiyorum. Marcelo’yu ben ilk olarak Trabzonspor’a istemiştim. Ama olmadı. PSV’ye gitti. Sonrasında Beşiktaş’a aldık. En çok oynayan oyuncu oldu. Şimdi soruyorlar, şu futbolcu niye oynamıyor. Benim için bütün oyuncular değerlidir, yıldızdır. Yıldız tarifi, iyi oynayan ve takımı oynatan, sahiplenen kişidir. Güneş battığı zaman yıldızlar ortaya çıkar. Yıldızlar güneş sisteminin içindedir. Ben burada önemliysem, her şeyden önce yönetim önemli. Beş yıllık plan yaptılar, birçok şeyi de doğru yaptılar. Benden önce Bilic vardı, Samet Hoca vardı. Biz geçen sene hazırlık döneminde 20 oyuncuyla kampa girdik, 7’si genç kadrodandı. Eylül ayında geldi transferler. Devre arasında Aboubakar yoktu, Ömer sakattı. Ömer şu anda en iyi dönemine doğru geliyor. Oğuzhan sakatlandı, Talisca sakatlandı, Gökhan İnler iyi başladı ama sakatlandı. Bu sene o kadar sıkıntılar yaşadık ki, zorluklar çektik. Bunları şikâyet olarak söylemiyorum.”