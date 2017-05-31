Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın başında 2 yılda 2 şampiyonluk kazanan Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Demirkol'un "Hayırlı olsun, Sözleşmeniz uzatılmış" sözleri üzerine onlara girmiyorum. Zaten çalışıyorum. KAP'a bildirilmiş, oradan da bize kağıt geldi" dedi.

Şenol Güneş, "Geldiğim ilk gün Beşiktaş'ın ismi şampiyonluğa oynar dedim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hepsi buraya oynar. Ben şempiyonluk kupası almadım ama 2011'de hak ettiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ın da 7-8 yıl kupa almadığı bir dönemde ve bir özlem vardı. Kulübün yönetimi, patronu, başkanı 5 yıllık bir plan yaptılar. Geçen seneye baktığımızda yükselen bir değer olarak şampiyon olduk. 1. sene beklentiler fazlaydı ama bu sene şampiyonduk ve hedef takımdık. Başarılı ve uyumlu kadronun bozulmasından yana değilim ben. Transferde yaşanan sıkıntılarda beanım olmuştu benim. Kulübünde sıkıntıları var. Aslında bizim sıkıntımız değişiklik değil sezon başında 20 oyuncumuz vardı ve çoğu genç takımdandı. Asıl zorluk o zamandı. Tam kadro oluştururken sakatlıklar oldu."



"TALİSCA EKSİKLERİNİ GİDERİRSE DÜNYA ÇAPINDA YILDIZ OLUR"

Sosa ve Talisca farkı sorulan Güneş, "Sosa'yı da geri çekmek istedim ben. Burada da Sosa farklı Talisca farklı bir oyuncu. Talisca Rivaldo tipi oyuncu. Kafa özelliği olmayan ama uzun boylu bir oyuncu. Bu hem çalışma istiyor hem anlayış istiyor. Ben savunma gibi durup top dağıtmasını istedim. Oyun kurmadığı için top kaptırıp riskler yaşattı ve bir kaç defa değiştirdim. Son Antep maçında da ilk yarı isteneni vermedi ama ikinci yarı 2 gol attı. Eksiklerini giderebilirse dünya klasmanında bir oyuncu olur."



"BEN YAPMIYORUM BİZ YAPIYORUZ"

"Birbirini suçlamak yerine hatalarını örtmek olması gerekiyor grupta. Bir de sürekli geliştirmek gerekiyor kendisini. Her oyuncu oynamak ister. Doğru ilkeleri koyduğunuz zaman işiniz kolaylaşıyor. Ben yapmıyorum biz yapıyoruz bunu."

"TRANSFERİ YÖNETİMLER YAPAR"

"Transferlere çok karışıyorum ama karar vermiyorum. Ben bir oyuncu istiyorum ve siz başkansınız ve almazsanız hocanın dediğiniz yapmıyor denir. Transferi yönetim yapar. Hoca konuşacak fikirlerini alacaksın tabi. Talisca'yı söylediler izledim ve onay verdim. Atiba'yı Copenhagen'de seyrettim orta sahada. Aynıydı yine çok iyiydi. Marcelo'yu da istemiştim Trabzon'da ikisi de burada kısmet oldu. Kjaer Roma'ya gitmişti istemiştim alamadım o zaman 9 milyondu"



"RICARDO BANA DEĞİL KENDİSİNE YAPIYOR O HAREKETLERİ"

Quaresma konusunda sorulan soruya Güneş, "Quaresma sorunlu diyorlardı, oyuncu olarak evet ama davranış olarak bir şey diyemem siz tanıyorsunuz dedim. Gelir bir sorun olur maliyeti var onun hesabını ben vermem dedim. Oyun görüşü iyi olan olağanüstü oyuncuların olağandışı davranışları vardır. Ricardo o tavırları yaparken hocaya yapmıyor kendine yapıyor. Dışarı alıyorsun el kol hareketi yapıyor kendime yaptım diyor. Yaptın da ona her seferinde test mi yapacağız. Genelde oyuncularla bireysel konuşurum takım içinde konuşursam tehlikelidir durum. Takımdan özür dilediği zaman benim için sorun kalmaz. Ama devam ederse ona göre davranırız. Yanlışın takıma zarar vermemesi lazım. Eldiveni atmak doğru değil herkesten özür dilemesi gerekir. Kendini bazen sahada kontrol edemiyor. Bursaspor maçında yaptığı faullerde uyardım kendisini dışarı alacağım seni diye, baktım hiç bir şey yapmadı hatta iyi oynadı."



"Kulüp yapılarını değiştireceksin, kulüplerinde sahibi şirketler olacak. Vakıf, dernek, şirket aynı şey değil. Şu and adevlet olasa futbol olmaz. Çok para girip çok borç olmaması gerekiyor. Trabzon'daki tesis mükemmel bir tesis, orada bir futbol akademisi kurulması lazım. Futbol sanayisi kuracaksınız oraya. Orada doğaçlama büyüyor çocuklar zaten. Hem okuyacak hem oynayacak."